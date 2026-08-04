Глава СКР заинтересовался платной дорогой к землям участников СВО на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по обращению жителей х. Камышеваха Ростовской области об отсутствии надлежащей транспортной доступности. Речь идет о дороге к землям участников СВО, которая с недавних пор стала платной. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обращение к главе ведомства жители коттеджного поселка разместили в СМИ. В нем они сообщили, в поселке, насчитывающем более 400 земельных участков, включая те, что были выделены участникам специальной военной операции и многодетным семьям, отсутствует надлежащий проезд.

«Дорога, по которой ранее осуществлялся проезд, находится в частной собственности, в связи с чем гражданам предлагается выкупить земельные участки, по которым она проходит, либо оплачивать проезд. Неоднократные обращения заявителей в уполномоченные органы результатов не принесли», — отметили в ведомстве.

По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка.

Наталья Белоштейн