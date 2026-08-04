Безработица в Ростовской области снизилась до 1,9%

Уровень занятости населения в Ростовской области составил 62,6%, а общая численность занятых — около 2,2 млн человек, что сопоставимо с показателями годовой давности. Данные о состоянии рынка труда за апрель–июнь опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Число безработных, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось почти на 11% к уровню предыдущего года и составило 43,2 тыс. человек. Уровень общей безработицы в донском регионе достиг 1,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, по данным ведомства, с января по май составила чуть более 75 тыс. руб. — на 14% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Реальная заработная плата за тот же период выросла на 8%.

Константин Соловьев