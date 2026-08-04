Трое пострадавших в Архипо-Осиповке детей остаются в детской краевой больнице

Среди семи погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Архипо-Осиповке под Геленджиком — четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После происшествия в Детскую краевую клиническую больницу были доставлены четверо детей с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Один ребенок уже выписан, трое продолжают лечение в медицинском учреждении.

Главный врач Детской краевой клинической больницы Елена Клещенко сообщила, что двое детей находятся в отделении реанимации. По ее словам, их состояние оценивается как стабильное, они обеспечены всей необходимой медицинской помощью.

Она также отметила, что решающую роль сыграла своевременно оказанная помощь на месте происшествия. После первичного лечения дети были доставлены санитарной авиацией и специалистами медицины катастроф в Краснодар для дальнейшего лечения.

Вячеслав Рыжков