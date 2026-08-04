Бывший оператор круизного лайнера «Князь Владимир» объявил о ликвидации

Новороссийская компания ООО «Черноморские круизы», являвшаяся оператором пассажирского теплохода «Князь Владимир», приняла решение о добровольной ликвидации. Соответствующее сообщение опубликовано в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юга.ру Фото: Юга.ру

Согласно сообщению, единственный участник общества принял решение о ликвидации с 28 июля 2026 года и назначении ликвидационной комиссии. Председателем комиссии назначен Андрей Донченко. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации» по юридическому адресу компании в Новороссийске.

ООО «Черноморские круизы» входило в структуру ФГУП «Росморпорт» и являлось оператором девятипалубного лайнера «Князь Владимир», построенного в 1970-х годах. С 2017 года судно выполняло круизные рейсы между Сочи и Крымом, а с 2019 года маршрут был расширен до Абхазии. Однако в период пандемии коронавируса эксплуатация теплохода была приостановлена Роспотребнадзором из-за истечения санитарного свидетельства, и круизы так и не были возобновлены.

В Росморпорте прекращение регулярного сообщения объясняли военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. В 2023 году судно было переведено в эксплуатационный резерв и находилось в порту Новороссийска. Компания-оператор последние пять лет была убыточной: по итогам 2025 года чистый убыток составил 196 млн руб.

В марте 2026 года Росморпорт заключил договор купли-продажи лайнера «Князь Владимир» с подмосковным ООО «Развитие города», основным видом деятельности которого являются ресторанные услуги и доставка продуктов питания. Стоимость сделки не раскрывается и отнесена к коммерческой тайне. Попытки реализовать судно через аукцион предпринимались с марта 2025 года, но торги неоднократно отменялись из-за отсутствия заявок, при этом последняя стартовая цена составляла 873,5 млн руб.

Наталья Решетняк