Дом и колбасный цех ставропольского бизнесмена выставили на торги за 36,8 млн рублей

Имущество ставропольского предпринимателя Евгения Сауткина повторно выставили на продажу в рамках процедуры личного банкротства. Соответствующее сообщение финансовый управляющий Павел Козицкий опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Документ заменил ранее опубликованное объявление и продлил срок приема заявок. Дело о банкротстве Сауткина рассматривает Арбитражный суд Ставропольского края), который 26 марта 2026 года признал должника банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

На торги в форме публичного предложения выставлены два актива общей начальной стоимостью почти 36,8 млн руб. Первый лот — жилой дом площадью 75,1 кв. м на улице Революционной, 23 в Ставрополе вместе с земельным участком площадью 600 кв. м. Его начальная стоимость составляет 5,51 млн руб. Второй лот — производственный комплекс в селе Татарка Шпаковского округа, включающий колбасный цех площадью 1 146,6 кв. м и земельный участок площадью 1 509 кв. м. Этот объект оценили в 31,28 млн руб.

Оба актива находятся в залоге. Дом и земельный участок обременены в пользу АО «МК Мани Капитал», а производственный комплекс — в пользу физического лица Владимира Пинчука. Средства, полученные от продажи имущества, направят на расчеты с кредиторами в рамках процедуры банкротства.

Продажа пройдет на электронной площадке Российского аукционного дома. Прием заявок откроется 17 августа и продлится до 18 октября, однако завершиться торги могут значительно раньше. Согласно условиям публичного предложения, прием заявок прекращается сразу после определения победителя. Если в течение очередного периода поступит первая заявка с ценой не ниже установленной на этот момент, именно этот участник получит преимущественное право приобрести имущество. Если одновременно поступит несколько заявок, победителем признают участника, предложившего более высокую цену.

Цена обоих лотов будет снижаться каждые семь календарных дней на 10%. Для дома минимальная стоимость может уменьшиться с 5,51 млн до 1,1 млн руб., а для колбасного цеха — с 31,28 млн до 6,26 млн руб. Таким образом, максимальный дисконт составит 80% от первоначальной цены.

Для участия в торгах необходимо перечислить задаток в размере 10% от стоимости лота, действующей в соответствующем ценовом периоде. После определения победителя договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти дней, а полностью оплатить покупку необходимо в течение 30 календарных дней. В случае отказа победителя от заключения сделки внесенный задаток не возвращается, а право приобрести имущество переходит следующему участнику, предложившему наиболее высокую цену.

Финансовый управляющий также сообщил, что потенциальные покупатели могут заранее осмотреть оба объекта. Дом доступен для ознакомления по адресу в Ставрополе на улице Революционной, а производственный комплекс — в селе Татарка Шпаковского округа. Осмотр проводится по предварительной записи у организатора торгов.

Станислав Маслаков