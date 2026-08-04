В Махачкале выставили на торги недострой за 75,3 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Спецтехнологии» объявил аукцион по продаже одного из наиболее ценных оставшихся активов компании-банкрота. На торги единым лотом выставили земельный участок площадью 2,32 тыс. кв. м и расположенный на нем объект незавершенного строительства в Приморском жилом районе Махачкалы. Начальная стоимость имущества составляет 75,336 млн руб., шаг аукциона — 3,767 млн руб. Сообщение о проведении торгов опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 4 августа. Прием заявок пройдет с 5 августа по 9 сентября, аукцион назначен на 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На продажу выставлен земельный участок площадью 2320 кв. м, предназначенный для размещения объектов многоквартирной жилой застройки. Вместе с ним реализуют объект незавершенного строительства площадью 289 кв. м, расположенный в микрорайоне Г-1 Приморского жилого района Махачкалы на участке А. Победитель аукциона должен полностью оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи. Конкурсный управляющий направит проект договора в течение пяти рабочих дней после подведения итогов торгов, а победитель обязан подписать его в течение следующих пяти рабочих дней. В случае отказа от заключения сделки внесенный задаток не возвращается.

Продажа имущества проходит в рамках дела о банкротстве ООО «Спецтехнологии», которое Арбитражный суд Дагестана рассматривает уже почти пятнадцать лет. Производство по делу началось в 2011 году, а в июле 2012 года суд признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство. С тех пор конкурсные управляющие неоднократно пытались реализовать имущество должника.

Нынешняя попытка продажи стала продолжением длительной процедуры реализации активов. Еще в 2022 году имущество компании уже выставляли на торги. Тогда аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего организаторы перешли к продаже посредством публичного предложения. Об этом свидетельствуют опубликованные ранее сообщения о ходе процедуры банкротства и результатах предыдущих торгов.

Станислав Маслаков