Производственно-складской комплекс в КЧР продают за 200 млн рублей

В Карачаево-Черкесской Республике на открытых торгах по банкротству выставлен производственно-складской комплекс из трёх зданий. Текущая цена лота составляет 200 млн рублей при начальной 225 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале «ЭТП».

В КЧР проводятся открытые торги посредством публичного предложения в рамках дела о банкротстве Харцызова Муссы Ращидовича. На реализацию выставлен производственно-складской комплекс, состоящий из трёх зданий совокупной площадью 3 014,6 кв. м с земельным участком площадью 8 187 кв. м.

Текущая цена лота — 200 млн рублей, начальная цена составляла 225 млн рублей. Организатором торгов выступает ООО «Статус», площадка — ЦДТ. Приём заявок завершится 31 августа 2026 года.

В состав лота входят три объекта: склад площадью 1 201,1 м (КН 09:04:0101012:180), производственный участок площадью 1 806,7 м (КН 09:04:0101012:278) и пункт площадью 6,8 м (КН 09:04:0101012:286). Земельный участок под зданиями будет выделен из участка с кадастровым номером 09:04:0101038:31. В лот также включён земельный участок под магазином, складом и пунктом пропуска без участка общего пользования.

На территории комплекса подведены газ, вода, канализация и электроснабжение. Вся территория забетонирована, огорожена забором и оборудована системой видеонаблюдения. В описании также говорится, что объект расположен на оживлённой улице с интенсивным транспортным потоком.

Комплекс находится в Черкесске — на расстоянии 93 км от аэропорта Кавказских Минеральных Вод, 114 км от аэропорта Ставрополя и 187 км от аэропорта Нальчика.

Тат Гаспарян