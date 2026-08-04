Минсельхоз Ставрополья: пик уборочного сезона пройден без срыва поставок горючего

В разгар летней уборочной кампании власти Ставропольского края оперативно организовали работу пяти топливных операторов для бесперебойного снабжения фермерских хозяйств горюче-смазочными материалами, сообщил руководитель регионального министерства сельского хозяйства Константин Ишков на пресс-конференции в региональном представительстве ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дефицит горюче-смазочных материалов дал о себе знать в начале июля, когда сельскохозяйственные предприятия края вышли на пиковую интенсивность уборочных работ. Нехватка топлива особенно остро ощущалась в малых крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — тех, кто традиционно не формирует крупных запасов и привык работать в режиме немедленных поставок.

В регионе была выстроена система адресного подвоза ГСМ непосредственно к местам проведения жатвы. Первоначально к работе привлекли одну специализированную бригаду, однако по мере роста нагрузки на агропромышленный комплекс группировку расширили до пяти операторов.

«Пик уборки, когда возникали острые моменты, особенно у тех аграриев, которые не привыкли много топлива запасать или привыкли работать с колес, мы прошли», — заявил министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков.

Сложившаяся ситуация обнажила системную проблему логистики топливоснабжения в период страдной поры: небольшие хозяйства, лишенные инфраструктуры для хранения значительных объемов горючего, в условиях ажиотажного спроса рискуют столкнуться с простоем техники в самый ответственный момент сезона.

В настоящее время аграрии края перешли к формированию резервов для сопутствующих полевых работ и предстоящей осенней посевной кампании. Региональное министерство сельского хозяйства продолжает отслеживать ситуацию с наполненностью нефтебаз: по имеющимся данным, их запасы дизельного топлива составляют 83% от расчетных потребностей отрасли. Для поддержки хозяйств при подготовке к новому агросезону задействована краевая целевая программа с финансированием из регионального бюджета.

Станислав Маслаков