Имущество таганрогского «Роснамис» выставили на торги за 23 млн рублей

Конкурсный управляющий Андрей Долженко объявил о проведении открытого аукциона по продаже имущества обанкротившегося металлургического предприятия из Таганрога ООО «Региональное объединение специальных наплавочных материалов и сплавов» («Роснамис»). Стоимость 20 лотов оценена в более 23,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общую стоимость входят металлообрабатывающее и измерительное оборудование, комплектующие, инструменты, трансформатор и мебель.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 августа по 9 сентября 2026 года. Сам аукцион пройдет на объединенной торговой площадке 11 сентября. Шаг торгов по каждому лоту составляет 5%, задаток — 20%.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Роснамис» признано банкротом 27 мая 2025 года с долгами в 36,2 млн руб. В отношении предприятия открыто конкурсное производство.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Роснамис» образовано 28 января 2008 года в Таганроге. Основной вид деятельности — производство гранул и порошков из чугуна или стали. Учредителями являются Геннадий Глушко и Рашид Джанбулатов. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.

В 2025 году компания не предоставляла информации о выручке, при этом показала чистый убыток в 6,2 млн руб.

Наталья Белоштейн