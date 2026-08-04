Есть чем заняться

Число самозанятых в Краснодарском крае превысило 823 тыс., увеличившись на 20,6% за год, однако в относительном выражении регион с показателем 137,8 человека на тысячу жителей занял пятую строчку, уступив Санкт-Петербургу, Москве, Тюменской и Новосибирской областям. При этом прирост в Москве (16,1%), которая возглавила рейтинг по числу самозанятых в РФ, оказался ниже среднего по России (22,3%). Эксперты считают, что рост числа самозанятых на Кубани обусловлен совокупностью экономических стимулов и административного давления, что гарантирует продолжение этой динамики в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилась на 20,6%, до 823,3 тыс. человек, следует из статистики сервиса «Самозанятость. онлайн», основанной на данных ФНС на 30 июня 2025 и 2026 годов.

В целом по России показатель увеличился до 16,8 млн. Годовой прирост составил 3,08 млн, или 22,3%. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно. Таким образом, режим НПД (налог на профессиональный доход) стал одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости.

Лидерами по числу самозанятых стали мегаполисы и агломерации с наибольшим промышленным потенциалом. В топ-3 входят Москва (2,4 млн), Московская область (1,2 млн) и Санкт-Петербург (1,1 млн), что позволяет им аккумулировать 28% всех самозанятых. Вместе с тем относительный прирост в Москве составил 16,1%, что ниже среднего по стране (22,3%).

Наиболее высокие темпы годового роста зафиксированы в регионах с более низкой стартовой базой. В Ярославской области число плательщиков НПД увеличилось на 31,8%, в Архангельской — на 31,1%, в Хабаровском крае — на 29,5%. В топ-10 по динамике также вошли Ленинградская, Костромская, Владимирская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

По числу самозанятых на тысячу жителей лидирует Санкт-Петербург с показателем 196,9 человека на 1 тыс. жителей. На втором месте Москва (182,9), на третьем — Тюменская область (141,1), на четвертом — Новосибирская область (139). Краснодарский край занимает пятую строчку с показателем 137,8 человека на 1 тыс. жителей.

В среднем по России показатель составляет около 116 человек на тысячу населения.

«Главный вывод нашего исследования — режим НПД перестал быть историей исключительно крупных городов. Да, Москва, Московская область и Санкт-Петербург остаются абсолютными лидерами по числу зарегистрированных самозанятых, но динамика показывает другой тренд: наиболее высокие темпы роста сегодня демонстрируют регионы второго эшелона»,— отметил руководитель портала «Самозанятость.онлайн», член Координационного совета при правительстве РФ Арсений Беленький.

По оценке эксперта, данная динамика означает, что модель самозанятости постепенно становится нормой для всей страны.

Однако господин Беленький подчеркнул, что необходимо также правильно интерпретировать статистику: 16,88 млн зарегистрированных плательщиков НПД не равны числу россиян, для которых самозанятость является единственным или основным источником дохода. Для многих такой статус служит дополнительным заработком наряду с работой по трудовому договору.

Эксперт уверен, что следующий этап развития режима будет связан не столько с количественным ростом регистраций, сколько с формированием экосистемы вокруг самозанятых.

В числе приоритетных задач он назвал вопросы добровольного социального страхования, пенсионных накоплений, доступа к кредитованию, участия в государственных и корпоративных закупках, а также комфортного перехода к статусу индивидуального предпринимателя для тех, кто перерастает ограничения НПД.

Член Общественного совета при УФНС России по Краснодарскому краю, генеральный директор бухгалтерской компании «КубаньПартнер» Вера Сиренко считает, что популярность спецрежима обусловлена в первую очередь тем, что это максимально упрощенная модель ведения коммерческой деятельности, которая предполагает минимальные налоговые ставки и освобождает от сдачи отчетности и применения контрольно-кассовой техники. «Это помогает легко начать и вести свой бизнес»,— подчеркнула госпожа Сиренко.

Вторым важнейшим драйвером роста она назвала образовательные программы. В регионе постоянно проходят семинары и тренинги для потенциальных плательщиков налога на профессиональный доход, что существенно повышает финансовую грамотность населения и снижает страхи перед стартом собственного дела.

Третьим фактором, по мнению Веры Сиренко, стал возросший корпоративный спрос. Крупный и средний бизнес в условиях оптимизации издержек все чаще прибегает к привлечению самозанятых для выполнения разовых работ и услуг.

Однако, как отметила эксперт, есть и обратная сторона медали — жесткий банковский мониторинг.

Ужесточение контроля за платежами и переводами физических лиц вынудило граждан, регулярно получающих доходы на личные карты, легализовать свой статус, чтобы избежать блокировок счетов.

Также значимым стимулом стало требование маркетплейсов и крупных агрегаторов, которые отказываются от сотрудничества с физлицами без официальной регистрации в качестве ИП или самозанятого.

Отдельно Вера Сиренко акцентировала внимание на сезонном факторе, характерном именно для Краснодарского края.

«Совокупность этих причин будет и в дальнейшем обеспечивать устойчивый тренд на увеличение числа зарегистрированных самозанятых в нашем регионе»,— резюмировала эксперт.

Наталья Решетняк