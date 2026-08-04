После атаки беспилотников на склад в Ленобласти госпитализирован работник «Ленты»
Сотрудник распределительного центра «Ленты» в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области получил травмы в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу компании.
По информации ретейлера, возгорание в распределительном центре произошло около пяти часов утра 4 августа. После начала пожара весь персонал был своевременно эвакуирован.
В результате происшествия ожоги получил водитель штабелера. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В компании уточнили, что пожар на территории распределительного центра удалось полностью ликвидировать около девяти часов утра.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что после удара беспилотника по складу Wildberries в Ленобласти возник пожар.