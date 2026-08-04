После удара беспилотника по складу Wildberries в Ленобласти возник пожар

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил подробности атаки беспилотников на складской комплекс в поселке Красный Бор Тосненского района. По его словам, после попадания БПЛА на территории объекта произошел пожар.

«После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту — на склады объединенной компании Wildberries и Russ», — написал глава региона.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы необходимые силы и средства Главного управления МЧС по Ленинградской области и Леноблпожспаса. На месте также создан оперативный штаб, который координирует работу экстренных служб.

Матвей Николаев