Предпринимателя в Майкопе осудили за отравление 63 человек в ресторане

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В суде установили, что с 4 по 7 июля 2025 года в Майкопе у посетителей ресторана произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией. Причиной стало употребление пищи ненадлежащего качества. Всего за медицинской помощью обратились 63 человека, включая 19 детей.

Проверка соблюдения санитарных норм показала, что на предприятии общественного питания не обеспечили условия и сроки хранения продуктов, полуфабрикатов собственного изготовления, а также их использования в производстве кулинарной продукции и готовых блюд. Кроме того, на объекте не наладили своевременное и полное осуществление производственного контроля.

Суд учел позицию государственного обвинителя о виновности подсудимого, а также то, что предприниматель добровольно возместил потерпевшим моральный и физический вред. В итоге суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения права заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания.

Мария Удовик