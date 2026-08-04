Председатель ЗСК рассказал о развитии сельского туризма на Кубани

Сельский туризм становится одним из наиболее востребованных видов отдыха в Краснодарском крае. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По его словам, туристы все чаще выбирают не только пляжный отдых, но и поездки, связанные с фермерским укладом, местной культурой, гастрономией и традициями. Краснодарский край, отметил господин Бурлачко, является одним из ведущих регионов России в сфере агротуризма.

В качестве примера он привел выставку-ярмарку «Агротур-2026», прошедшую в Краснодаре. В рамках мероприятия были подведены итоги краевого конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма». Победителей определили в пяти номинациях, включая лучшие проекты в виноделии, сыроделии, развитии хозяйств, экскурсионной деятельности и управлении туристическими объектами. Лауреаты получили дипломы Законодательного собрания и премии в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

По данным регионального парламента, за последние годы количество объектов сельского туризма в Краснодарском крае увеличилось более чем вдвое и превысило 100. Среди них — экофермы, винодельни, пасеки, страусиные ранчо и другие хозяйства. В Сочи, где работает около 20 значимых предприятий этого сектора, недавно открылась первая улиточная ферма, ориентированная на прием туристов.

Юрий Бурлачко отметил, что развитие агротуризма способствует привлечению туристов, поддержке сельских территорий, развитию личных подсобных хозяйств и росту спроса на местную продукцию. По его мнению, важную роль в развитии этого направления играет государственная поддержка.

Вячеслав Рыжков