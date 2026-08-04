Шесть лодок с дефектами выставят на торги в Ростовской области за 247 тысяч рублей

Шесть речных судов, находящихся в федеральной собственности, выставлены на публичные торги в Ростовской области. Лоты размещены на площадке «Торги России» и доступны к приобретению единым пакетом с совокупной начальной ценой 247,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

В перечень реализуемого имущества вошли разнотипные суда: гребная ПВХ-лодка Don Boat с мотором Yamaha мощностью 9,9 л. с., маломерное моторное судно «Касатка 520» без регистрационного номера, несамоходное плавсредство типа «Дуб», лодка МПС «Прогресс-4» в паре с металлическими вёслами, ключами и подвесным мотором Suzuki 30, а также металлическая «Казанка 5М2» с подвесным агрегатом Yamaha рч25 Дм Hs. Шестым лотом выступает безымянная металлическая лодка с двумя веслами.

Организаторы аукциона особо подчеркивают: всё имущество передается покупателю в том состоянии и той комплектности, в которых оно хранится у продавца. Суда имеют видимые повреждения, следы коррозии и иные дефекты. Ответственность за скрытые изъяны сторона продавца не несет, а возврат или замена приобретённых объектов исключены.

Аукцион ориентирован прежде всего на покупателей, готовых инвестировать время и средства в восстановительный ремонт, а также на тех, кто охотится за отдельными узлами и деталями — моторами, корпусными элементами или веслами — по минимальной стоимости. Для подобной категории участников торги представляют очевидный экономический интерес: рыночная цена даже одного исправного мотора Yamaha или Suzuki нередко сопоставима со стартовой ценой всего выставленного пакета.

Прием заявок завершится 24 августа, итоги же аукциона организаторы объявят на пятый день после окончания регистрации участников.

Станислав Маслаков