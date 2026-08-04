Минкульт РФ включил в государственный реестр объектов культурного наследия 48 памятников археологии, расположенных в 14 муниципалитетах Ростовской области, включая столицу региона. Как пояснили в донском правительстве, после включения в реестр эти объекты получили федеральный статус и перешли под государственную охрану, что будет способствовать лучшей сохранности таких объектов. Своим мнением по этому поводу с «Ъ-Ростов» поделилась архитектор, дизайнер и магистр сферы современного искусства Алиса Зайцева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Неоднократно представители областного комитета по охране объектов культурного наследия подчеркивали, что археологические объекты — уникальные и невосполнимые источники знаний о прошлом, и их сохранение является “частью ответственности перед будущими поколениями”. И я с этим полностью согласна. Поэтому, конечно же, положительно оцениваю любой факт, связанный с повышением уровня защищенности памятников истории, культуры и архитектуры. Именно такая задача решается, когда объекты, расположенные на территории субъекта РФ, включают в госреестр. Однозначно это очень хорошо для региона в целом и каждого отдельного муниципалитета, в частности.

С археологической точки зрения Дон — довольно богатый регион. Здесь, по данным областного правительства, насчитывается более 8,1 тыс. объектов археологии федерального значения. Конечно, важно сохранить такое богатство в интересах будущих поколений.

Но в Ростовской области насчитывается более 10,6 тыс. объектов культурного наследия (по более смелым оценкам — свыше 30 тыс.), из которых сотни исторических зданий и памятников архитектуры потенциально интересны частным инвесторам. Точного общего числа “потенциально интересных” объектов нет, так как рынок постоянно меняется: только в Ростове-на-Дону властями подготовлено к вовлечению в хозяйственный оборот и продаже инвесторам 16 знаковых объектов архитектуры. Понятно, что все объекты в государственный реестр не включишь, что сам бизнес должен быть заинтересован в сохранности таких памятников. Это возможно, если бизнес правильно замотивировать. Чтобы они видели не только “кнут” в виде всевозможных ограничений, но и “пряник” — в виде экономически привлекательных условий. Например, в рамках спецпрограмм по сохранению памятников культурного значения регионального значения продавать их по низкой стоимости с обязательствами полного восстановления.

Для этого у региона должен быть градостроительный план, в соответствии с которым кварталы, имеющие старинные здания, можно было бы превращать в выставочные и креативные пространства.

Кстати, в России подобные примеры есть. Наиболее показательна ситуация в Санкт-Петербурге, на территории которого уже десятки аналогичных пространств.

Кстати, сейчас, в условиях дефицита дешевых длинных денег на реализацию инвестпроектов, в рамках спецпрограмм могут предлагаться и льготные условия кредитования. Такая практика в стране есть и хорошо работает. Правда, о ней мало кто из инвесторов знает, поскольку она известна только в профессиональной среде: нет широкого освещения в СМИ.

Таким образом, для более эффективного решения задачи сохранения памятников истории, культуры и архитектуры в Ростовской области необходимо проводить конференции с привлечением потенциальных инвесторов, обсуждать с ними возможности и условия партнерства, согласовывать проекты новых пространств на исторической базе на всех уровнях (власти, профессионального сообщества, общественности) и тиражировать успешный опыт. В итоге мы сможем сохранить объекты истории, вдохнуть в них новую жизнь и повысить туристическую привлекательность Ростова, с его атмосферным историческим центром, и других городов Дона».