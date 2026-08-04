На Дону финансирование модернизации системы ЖКХ увеличено на 22%

В Ростовской области объем финансирования модернизации систем ЖКХ в 2026 году превысил 22 млрд руб., что на 22,2% больше, чем в 2025 году, когда сумма превышала 17,1 млрд руб. Большую часть (более 85%) составляют средства областного бюджета, еще около 9% — местные бюджеты и внебюджетные источники, а 3,4% (752,4 млн руб.) поступят из федеральной казны. Соответствующая информация содержится в едином аналитическом плане реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» на 2026 год, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, почти 14 млрд руб. (63% бюджета программы) пойдут на субсидии муниципалитетам, чтобы сдержать рост тарифов на воду, тепло и горячее водоснабжение. Более 4,4 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, канализации, теплосетей, а также на закупку техники и оборудования.

На улучшение технического состояния домов, замену лифтов и обследование зданий выделят 1,6 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. пойдут на завершение строительства и реконструкции объектов тепловодоснабжения и водоотведения.

В частности, в 2026 году планируется завершить капитальный ремонт аварийных участков теплосетей и котельного оборудования (157,7 млн рублей), построить и реконструировать объекты водопроводного и канализационного хозяйства, заменить лифтовое оборудование в многоквартирных домах (587,7 млн руб.), приобрести водонапорные башни, специализированную коммунальную технику и оборудование для ГУП РО «УРСВ».

Отдельное внимание уделено инфраструктурным проектам, реализуемым за счет казначейского инфраструктурного кредита — на них заложено более 3,4 млрд руб.

Исполнение проектов контролируют не только профильные министерства, но и проектный офис МинЖКХ, который регулярно отчитывается о ходе реализации программы. Такой подход призван минимизировать риски срыва сроков и нецелевого расходования средств.

Наталья Белоштейн