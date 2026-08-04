Ставропольцы начали чаще брать потребкредиты после снижения ставок

Жители Ставропольского края в первом полугодии 2026 года оформили потребительские кредиты более чем на 147 млрд руб., что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Одновременно продолжил расти и объем банковских сбережений населения: к 1 июля средства жителей региона на счетах и вкладах, без учета эскроу-счетов, достигли 613 млрд руб., увеличившись за год на 12,4%. Такие данные привело Отделение Ставрополь Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной объем новых заимствований традиционно пришелся на необеспеченные потребительские кредиты. При этом заметно ускорилось автокредитование. За шесть месяцев банки выдали жителям края целевых кредитов на покупку автомобилей на 17,2 млрд руб., что составляет около 12% общего объема розничного кредитования. По сравнению с первым полугодием прошлого года выдача автокредитов выросла почти на треть. В Банке России связывают такую динамику с постепенным смягчением денежно-кредитной политики. После нескольких этапов снижения ключевой ставки банки начали уменьшать стоимость кредитов, что сделало заемные средства доступнее для населения. Заместитель управляющего ставропольским отделением регулятора Игорь Шапин отметил, что рост выдачи потребительских кредитов стал ожидаемой реакцией рынка на снижение процентных ставок.

Нынешняя динамика заметно отличается от ситуации годичной давности. В первом полугодии 2025 года жители Ставрополья, напротив, сократили кредитную активность. Тогда банки выдали населению около 137,8 млрд руб., что оказалось почти на 36% меньше уровня 2024 года. Высокая ключевая ставка и действовавшие макропруденциальные ограничения охлаждали спрос, а портфель потребительских кредитов даже сократился. Одновременно жители региона активно переводили свободные средства на банковские депозиты, пользуясь двузначными процентными ставками. На начало июля прошлого года объем вкладов составлял 545,6 млрд руб.

Несмотря на восстановление спроса на кредиты, сберегательная активность жителей края остается высокой. По сравнению с началом года объем средств населения в банках вырос с 608,8 млрд до более чем 613 млрд руб. При этом темпы прироста вкладов уже уступают прошлогодним: если на 1 января годовой рост составлял 18,8%, то к 1 июля он замедлился до 12,4%. В Банке России объясняют это тем, что ставки по депозитам постепенно снижаются вслед за ключевой ставкой, однако по-прежнему остаются привлекательными для большинства вкладчиков.

В последние недели аналогичные тенденции фиксируются и в других регионах страны. Региональные подразделения Банка России сообщают о росте выдачи потребительских кредитов в Белгородской, Владимирской и Костромской областях, также объясняя его удешевлением банковских кредитов после смягчения денежно-кредитной политики. На Ставрополье этот процесс сопровождается сохранением крупных объемов банковских сбережений, что говорит о продолжающемся интересе населения как к заемным средствам, так и к накопительным инструментам.

Станислав Маслаков