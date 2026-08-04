Самозанялись всерьез

Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России за год увеличилось более чем на 3 млн человек и достигло 16,8 млн. На Ставрополье за этот же период число самозанятых выросло на 22,6% — до 261,4 тыс. человек. Региональные власти связывают развитие института самозанятости с действующими мерами поддержки, а в УФНС отмечают, что случаи использования режима для подмены трудовых отношений остаются единичными. Эксперты считают, что дальнейший рост будут обеспечивать цифровые платформы, изменение рынка труда и спрос на гибкие формы занятости, хотя темпы прироста постепенно начнут снижаться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным сервиса «Самозанятость.онлайн», основанным на статистике ФНС, число самозанятых в России за год увеличилось более чем на 3 млн человек — до 16,8 млн. Реестр плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) ежедневно пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек. Крупнейшими по числу самозанятых традиционно остаются Москва (2,4 млн человек), Московская область (1,2 млн) и Санкт-Петербург (1,1 млн), однако по темпам прироста лидируют регионы с меньшей стартовой базой. Средний рост по стране составил 22,3%. Ставропольский край оказался среди регионов, превысивших этот показатель. По данным министерства экономического развития Ставропольского края, на 1 июля 2026 года в регионе было зарегистрировано 261 371 плательщик НПД против 213 159 годом ранее. Таким образом, за год их число увеличилось более чем на 48 тыс. человек, или 22,6%.

Как сообщили «Ъ-Кавказ» в УФНС России по Ставропольскому краю, рост числа самозанятых сопровождается увеличением налоговых поступлений. За первое полугодие 2026 года в бюджет поступило 974,3 млн руб. налога на профессиональный доход, что на 29,5%, или 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура самозанятости в регионе остается ориентированной на торговлю и сферу услуг. По данным министерства экономического развития Ставропольского края, крупнейшим направлением деятельности является розничная торговля через интернет и почтовые сервисы, где работают 6 059 человек. Далее следуют автомобильные грузоперевозки и розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами — по 5 512 человек. В число наиболее распространенных видов деятельности также входят строительство жилых и нежилых зданий (3 125 человек), деятельность ресторанов и доставка продуктов питания (2 351 человек) и аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (2 207 человек). Среди крупнейших направлений также остаются розничная торговля в неспециализированных магазинах (1 941 человек), выращивание зерновых культур (1 917 человек), аренда и управление нежилой недвижимостью (1 790 человек) и розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках (1 744 человека).

В региональном управлении ФНС не связывают увеличение числа плательщиков НПД с массовой подменой трудовых отношений. Как ранее рассказала в интервью «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, подобные нарушения выявляются, однако их доля остается незначительной по сравнению с общим количеством самозанятых. По ее словам, налоговая служба использует автоматизированную систему риск-анализа, позволяющую выявлять случаи, когда работник после увольнения регистрируется как самозанятый и продолжает выполнять ту же работу у прежнего работодателя. Если такие отношения добровольно не приводятся в соответствие с законодательством, проводятся проверки с последующим доначислением налогов.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ, доктора экономических наук Сергея Толкачева, устойчивый рост числа самозанятых обеспечивается сразу несколькими факторами. Одним из ключевых остается легализация ранее неофициальной занятости: режим НПД предлагает простую регистрацию, минимальную налоговую нагрузку и отсутствие сложной отчетности, что делает его привлекательной альтернативой работе «в тени». Дополнительными драйверами эксперт называет развитие цифровых платформ, изменение предпочтений работников и государственную политику по развитию института самозанятости.

«Не менее важную роль играет развитие цифровых платформ. Сервисы такси, доставки, маркетплейсы и площадки объявлений активно привлекают исполнителей, для которых статус самозанятого является наиболее удобной формой работы. Одновременно меняется и сам рынок труда: все больше людей стремятся к гибкому графику, проектной занятости и возможности самостоятельно выбирать клиентов и объем работы»,— отмечает господин Толкачев.

По словам эксперта, доминирование в структуре самозанятости торговли, перевозок, строительства и сферы услуг закономерно: эти виды деятельности не требуют крупных первоначальных вложений, легко адаптируются под формат самозанятости и остаются востребованными как у населения, так и у бизнеса.



При этом, по мнению Сергея Толкачева, в ближайшие годы основной прирост будут обеспечивать уже не традиционные, а цифровые направления деятельности — разработка сайтов, SMM, создание контента, онлайн-образование, а также услуги для бизнеса: бухгалтерское, юридическое и маркетинговое сопровождение.

«В ближайшие годы можно ожидать сохранения роста числа самозанятых, хотя его темпы, вероятно, будут постепенно снижаться по мере насыщения рынка. Потенциал развития по-прежнему остается высоким благодаря дальнейшей цифровизации экономики, развитию онлайн-платформ, распространению проектной занятости и росту предпринимательской активности»,— считает Сергей Толкачев.

По мнению эксперта, в отдельных сегментах, прежде всего в курьерской доставке и других массовых видах деятельности, конкуренция будет усиливаться, что может сказаться на доходности самозанятых. Кроме того, дальнейшее развитие института НПД будет зависеть от государственной политики, включая доступность кредитования, страхования и пенсионного обеспечения для этой категории граждан.

Роман Лаврухин