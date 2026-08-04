На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погоды. По данным региональной подсистемы РСЧС, днем 4 августа и в течение 5 августа местами по краю прогнозируют сильные дожди, а в отдельных районах — ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Скорость его порывов может достигать 20–25 м/с, что соответствует критериям опасного метеорологического явления. Информация основана на прогнозе Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и доведена до населения через экстренное предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Синоптики ожидают прохождение через территорию края активного атмосферного фронта, который принесет интенсивные осадки конвективного характера. Такая погодная ситуация характерна для второй половины лета, когда в условиях высокой температуры и повышенной влажности формируются мощные кучево-дождевые облака, способные вызывать локальные ливни, грозы, выпадение града и шквалистое усиление ветра. Наиболее интенсивные осадки традиционно прогнозируют в предгорных и центральных районах региона, однако локальные опасные явления возможны практически на всей территории края.

В Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю предупреждают, что непогода может привести к подтоплению пониженных участков местности, дворов и автомобильных дорог дождевым стоком. Кроме того, возрастает риск нарушения работы ливневой канализации и дренажных систем, осложнения дорожной обстановки, увеличения числа ДТП, перебоев в работе транспорта, повреждения линий электропередачи и связи, падения деревьев, рекламных конструкций и элементов кровли. При порывах ветра до 25 м/с возможны локальные нарушения электроснабжения и повреждение слабо закрепленных сооружений.

Станислав Маслаков