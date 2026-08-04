Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. Как сообщили в Росавиации, введенные меры повлияли на возможность использования отдельных маршрутов для полетов в аэропорт Пашковский и из него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В федеральном ведомстве пояснили, что ограничения воздушного пространства сказались на выполнении рейсов по ряду направлений. В связи с этим в расписание полетов аэропорта Краснодара могут внести корректировки. По данным Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодара. Информация о возможных изменениях в расписании обновляется по мере поступления данных от авиакомпаний и служб организации воздушного движения.

Согласно действующему извещению, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы ежедневно с 09:00 до 23:00. О введении дополнительных ограничений в режиме работы воздушной гавани не сообщалось.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика после объявления на курорте беспилотной опасности. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, без ограничений на прием и отправку рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что временные ограничения на использование воздушного пространства направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов. В связи с этим пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о статусе рейсов перед выездом в аэропорт.