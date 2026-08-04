Школьный набор на Ставрополье за год вырос в цене до 19,3 тысяч рублей

Сборы в школу на Ставрополье заметно ударили по семейному бюджету: медианная стоимость базового набора товаров для учащегося в регионе в июле текущего года зафиксирована на уровне 19,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 6%, пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центр Чек Индекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ставропольские расходы оказались несколько выше среднестранового уровня: в целом по России медианная цена аналогичного комплекта достигла 18,9 тыс. руб., прибавив 6,3% к прошлогодним значениям.

В базовый перечень, на основе которого рассчитывалась стоимость, аналитики включили школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, дневник, тетради и пенал.

Наиболее ощутимо — на 12% — выросла цена дневника, который теперь стоит 183 руб. Обувь прибавила в стоимости 10%: кроссовки и туфли обойдутся покупателям примерно по 2 тыс. руб. за пару. Детская футболка подорожала на 9% — до 621 руб.

Школьная форма, тетради, блузка или рубашка, а также брюки или юбка выросли в цене на 7%: форменный комплект теперь стоит 5,4 тыс. руб., рубашка — 1 тыс. руб., низ — 949 руб., набор тетрадей — 491 руб. Рюкзак прибавил 6%, достигнув отметки 4,7 тыс. руб., набор карандашей и ручек — 3%, до 427 руб.

Единственной позицией, показавшей снижение, стал пенал с канцелярскими принадлежностями: его стоимость сократилась на 12% и составила 916 руб.

Эксперты зафиксировали характерную поведенческую модель у родителей: в июле приоритет отдавался обуви и футболкам — вещам, востребованным не только в учебном процессе, но и в повседневной жизни. С покупкой формы и школьных принадлежностей многие семьи не спешили, откладывая ее на август — когда школы обычно формулируют конкретные требования к внешнему виду учеников.

Вместе с тем аналитики опровергли тезис о массовой экономии среди покупателей. По их оценке, стремление сократить расходы не стало доминирующей стратегией: родители сохраняют ориентацию на качественную подготовку ребенка к учебе, однако подходят к выбору товаров более взвешенно, распределяя бюджет по категориям.

Для сравнения: годом ранее, в июне–июле 2025 года, базовый школьный набор в Ставропольском крае обходился в среднем в 17,1 тыс. руб. — на 8% дороже, чем в 2024-м. Среднероссийская цена аналогичного комплекта в июне 2025 года составляла 16,2 тыс. руб., превысив показатель предшествующего года на 7%.

Станислав Маслаков