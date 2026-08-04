Азовские порты потеряли половину экспорта зерна в июле 2026 года

Блокировка судоходства в Азовском море после серии воздушных атак на торговые суда привела к тому, что за первые две недели июля 2026 года через южные морские терминалы России удалось отправить лишь 1–1,5 млн т аграрных грузов при плановом показателе в 3 млн т, а стоимость перевалки для экспортеров выросла в десять раз, пишет РБК Ростов, которое цитирует основателя логистической компании AGS Акима Талибова в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева / Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева / Коммерсантъ

По масштабу последствий ситуация не имеет прецедентов в современной истории российского агроэкспорта. Через порты Азовского бассейна — Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и Ейск — в обычных условиях проходит около четверти всего объема аграрных поставок страны за рубеж. Закрытие Керченского пролива для судоходства автоматически отрезало этот коридор от мировых рынков.

По данным Акима Талибова, за первую половину июля южные порты суммарно отгрузили от 1 до 1,5 млн т агропродукции — вдвое меньше обычной месячной нормы. «При норме в 3 млн т в месяц фактически за первую часть июля было отгружено 1–1,5 млн т, и всё остановилось. Соответственно, этот объем уже через южные порты отгружен не будет», — заявил господин Талибов.

Альтернативные маршруты, по оценке эксперта, способны лишь частично компенсировать выпавшие мощности. Новороссийск технически не располагает достаточной пропускной способностью, чтобы принять весь высвободившийся грузопоток. Грузинские порты Поти также работают в условиях ограниченных ресурсов. Прямой вывоз автотранспортом на Ближний Восток, а также перенаправление грузов через Санкт-Петербург и Астрахань остаются доступными, однако существенно более затратными вариантами.

Финансовые потери экспортеров уже весьма ощутимы. Если до введения ограничений перевалка тонны груза через азовские склады обходилась в среднем в $7, то сейчас отправка через Новороссийск напрямую с железнодорожных вагонов достигает $50 за тонну и выше — без учета затрат на автодоставку. Логистические издержки выросли в десять раз по сравнению с периодом до закрытия азовских портов. Часть простаивающих терминалов тем временем рассматривает возможность перехода на складскую аренду как способ сохранить хоть какую-то выручку в условиях вынужденного простоя.

Станислав Маслаков