Самым обеспеченным кандидатом в Госдуму от Ростовской области стал Виктор Халын

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов, зарегистрированных на выборы депутатов Госдумы IX созыва, которые пройдут 18–20 сентября 2026 года. Предвыборные декларации отражают доходы за 2025 год, а также сведения о недвижимости, транспорте, банковских счетах и иных активах кандидатов. Публикация таких данных предусмотрена избирательным законодательством и проводится после регистрации федеральных списков и одномандатников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Среди кандидатов, выдвинутых от Ростовской области, самый высокий доход задекларировал депутат законодательного собрания региона и руководитель Северо-Кавказского логистического предприятия Виктор Халын. За 2025 год он указал 199,2 млн руб., в том числе доходы от предпринимательской деятельности, продажи имущества, дивидендов, банковских вкладов и заработной платы. В собственности кандидата находятся 16 земельных участков, жилой дом площадью 473,2 кв. м в Ростовской области, квартира площадью 96,4 кв. м в Москве, а также автомобиль Lexus RX 350 2015 года выпуска. Кроме того, декларация содержит сведения еще о двух десятках зданий и помещений, часть из которых находится в долевой собственности.

Вторым по размеру дохода стал депутат Госдумы Сергей Бурлаков, задекларировавший 55,7 млн руб. Основную часть поступлений составили доходы от продажи имущества и проценты по банковским вкладам. В собственности парламентария находятся квартиры площадью 128,5 кв. м в Москве и 110,6 кв. м в Ростовской области. Для сравнения, по итогам 2021 года он декларировал 1,8 млн руб.

На третьем месте оказался депутат Госдумы Владимир Гутенев, который в нынешнюю кампанию выдвигается от Ростовской области. Его доход составил 25,1 млн руб. против 6,1 млн руб. четырьмя годами ранее. В опубликованной декларации сведения о принадлежащей ему недвижимости отсутствуют, хотя в предыдущих декларациях фигурировали земельный участок, жилой дом, квартира и машино-места.

Доход депутата Госдумы Виктории Абрамченко составил 16,4 млн руб., первого заместителя руководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева — 11,4 млн руб. По 9,4 млн руб. задекларировали депутат Александр Шолохов и заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров. Еще один депутат Госдумы, Евгений Бессонов, указал доход 7,3 млн руб. Среди других известных кандидатов депутат заксобрания Максим Гелас задекларировал 5,5 млн руб., его коллега Алексей Мисан — 4,9 млн руб., председатель регионального отделения «Справедливой России» Сергей Косинов — 2,8 млн руб., художник Максим Ильинов — 1,9 млн руб.

Сведения о доходах и имуществе кандидатов ЦИК начал публиковать с 20 июля после завершения регистрации партийных списков. Аналогичные декларации обнародованы по всем парламентским партиям и кандидатам, участвующим в выборах депутатов Госдумы IX созыва.

Станислав Маслаков