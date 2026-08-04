Резиденты ставропольского парка «Мастер» намерены добиваться компенсации в суде

Руководство АО «КИП МАСТЕР» и ряд резидентов ставропольского индустриального парка намерены обратиться в суд с требованием компенсировать материальный ущерб, причиненный пожаром 4 июля. Претензии будут предъявлены организации, которой принадлежит склад лакокрасочных материалов, — именно там зафиксировали очаг возгорания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

По предварительным данным следствия, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона на складе с лакокрасочной продукцией. Огонь вспыхнул утром и распространялся стремительно: первоначальные оценки площади горения составляли около тысячи квадратных метров, однако впоследствии цифра выросла сначала до 3,5 тыс., а затем и до 5 тыс. «квадратов». Реальный масштаб бедствия оказался значительно серьезнее — итоговая площадь возгорания превысила 11,7 тыс. квадратных метров.

Тушение осложнялось сразу несколькими факторами. Склад был плотно заставлен легковоспламеняющимися материалами, при горении которых выделяется едкий токсичный дым, а конструктивные особенности здания затрудняли работу пожарных расчетов. К ликвидации огня привлекли значительную группировку: в общей сложности задействовали более 160 человек и 36 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, сбросивший на очаги порядка 8 тонн воды, аэромобильное подразделение численностью 100 бойцов с 20 единицами спецтехники, а также беспилотные летательные аппараты для мониторинга обстановки с воздуха. Открытое горение удалось подавить в тот же день.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 150 человек. Пострадал один сотрудник склада — с травмами средней тяжести его доставили в больницу.

Огонь повредил кровлю со светоаэрационными фонарями, часть производственных помещений, а также имущество, принадлежащее как самому АО «КИП МАСТЕР», так и арендаторам площадки. Конкретный размер убытков будет определён по итогам нескольких экспертных заключений.

«Сумма ущерба и стоимость восстановительных работ будут установлены после получения заключений экспертов: оценки причинённого ущерба, строительно-технического исследования и судебной экспертизы для предстоящего разбирательства», — пояснили в региональном Минпроме.



Помимо имущественного иска, пострадавшие резиденты направили официальные запросы о привлечении виновных к уголовной ответственности.

На сегодняшний день электроснабжение парка восстановлено, большинство арендаторов возобновили производственную деятельность. Вместе с тем часть территории признана аварийной и закрыта для посещения.

СКИП «Мастер» — региональный индустриальный парк, основанный в 2015 году на основе соглашения между КАМАЗом и правительством Ставропольского края. Площадка занимает 28 га, располагает 112 тыс. квадратных метров производственных корпусов и объединяет 54 резидента. За девять лет работы парк создал в регионе 1200 рабочих мест, принес в бюджет почти 2 млрд руб. налоговых поступлений, а суммарная выручка его участников достигла 19,1 млрд руб.

Пожар не скорректирует планы дальнейшего развития площадки, заверили в Минпроме. Строительство четвертой очереди парка, старт которого намечен на 2026 год, должно идти по графику. На первом этапе возведут производственный корпус площадью 8,2 тыс. квадратных метров, а с 2027 года там начнут принимать новых резидентов. Весь проект рассчитан до 2030 года: в его рамках появится ещё 14 тыс. квадратов производственных площадей. Общий объем финансирования четвертой очереди оценивается приблизительно в 1,2 млрд руб.

Станислав Маслаков