Росреестр Дагестана вовлек в жилищный оборот почти 3,9 тысяч участков

Управление Росреестра по Республике Дагестан выявило и включило в жилищный оборот 3 883 земельных участка совокупной площадью 5,4 тыс. га, превысив установленный на 2026 год целевой показатель в 5,3 тыс. га, пишет РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Дагестан досрочно выполнил годовые обязательства по формированию земельного фонда под жилищное строительство. По данным республиканского Управления Росреестра, с начала 2026 года в оборот введено 3 883 участка общей площадью 5,4 тыс. га — на 100 га сверх запланированного объема.

Руководитель ведомства Арсен Пирмагомедов пояснил, что достичь таких результатов удалось благодаря планомерной совместной работе с профильными структурами. По его словам, в регионе фактически проводится масштабная инвентаризация земельных ресурсов: формируется единый банк данных участков, а комплексные кадастровые работы позволяют выявлять территории, прежде не состоявшие на учёте.

«Совместно с профильными структурами мы ведем системную работу по формированию банка данных земельных участков — своего рода инвентаризацию республиканских ресурсов. Кроме того, важным элементом является проведение комплексных кадастровых работ, за счет которых также выявляются ранее неучтенные земли», — отметил господин Пирмагомедов.

Активизация работы с земельным фондом вписывается в более широкую стратегию республики по наращиванию жилищного потенциала. Дагестан входит в число регионов с высокими темпами демографического роста, что делает задачу расширения строительной базы особенно актуальной: дефицит доступных территорий под застройку остаётся одним из ключевых ограничений для отрасли.

Параллельно регион реализует программу возврата в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий. До 2027 года планируется освоить 7,6 тыс. га аграрных земель в рамках федеральной государственной программы вовлечения в оборот сельхозтерриторий и развития мелиоративного комплекса России.

Станислав Маслаков