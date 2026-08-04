ФМБА помогло 49 пострадавшим после атаки БПЛА в Геленджике

Федеральное медико-биологическое агентство оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Геленджике. Кроме того, психологическую помощь получили 82 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации ФМБА, на территории медицинских организаций агентства в Краснодарском крае организовали круглосуточный пост психологической помощи. Для пострадавших и их родственников также открыли телефон горячей линии, который работает круглосуточно.

В оказании помощи задействовали 21 специалиста, в том числе шестерых врачей, шесть медицинских сестер, двух медицинских психологов, трех сотрудников младшего медицинского персонала. Кроме того, к работе привлекли четыре единицы медицинского автотранспорта. Медицинскую и психологическую помощь организовали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку погибли семь человек, еще 47 получили ранения. По данным Минздрава России, в стационарах продолжают лечение 21 пострадавший, среди которых трое детей. Девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

После происшествия прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан и открыла горячую линию для приема обращений. В медицинских учреждениях Краснодарского края продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Ранее главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков сообщал, что госпитализированные проходят лечение в профильных отделениях, а часть пациентов направляют в краевые медицинские учреждения. В свою очередь главный врач Туапсинской центральной районной больницы №2 Дмитрий Рябоконь сообщил, что четверым пострадавшим, доставленным в медучреждение, оказали необходимую помощь, после чего они отказались от госпитализации и были направлены домой.

Мария Удовик