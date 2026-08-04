Ставрополье по итогам 2025 года приняло 300 тысяч агротуристов — рост составил 15%

Ставропольский край последовательно трансформирует разрозненные аграрные локации в полноценную туристскую экосистему, объединяющую гастрономию, производство и этнокультурные традиции. Такую оценку дала заведующая кафедрой туризма и индустрии гостеприимства Северо-Кавказского федерального университета, доктор экономических наук Татьяна Кулаговская. Ее слова приводит пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

По данным за 2025 год, объекты агротуризма на Ставрополье приняли более 300 тысяч гостей — прирост к предыдущему периоду составил 15%. Заметную долю среди них занимают семейные группы с детьми — до 38%, что свидетельствует об устойчивом запросе на формат загородного отдыха выходного дня.

Востребованность сельских маршрутов вписывается в общероссийскую тенденцию. Согласно исследованиям ВЦИОМ, более 60% жителей страны выражают интерес к посещению фермерских хозяйств. Ключевыми мотивами служат гастрономическое любопытство — дегустация и приобретение фермерской продукции, — а также стремление познакомиться с самобытным укладом сельских территорий. При этом аудитория до 35 лет заметно отличается по предпочтениям от старшего поколения: если зрелые путешественники тяготеют к традиционным занятиям — сбору ягод и грибов, — то молодые туристы выбирают динамичные интерактивные форматы: конные прогулки, джип-туры, непосредственное участие в сельскохозяйственных процессах.

Конкурентная сила Ставрополья, по словам Татьяны Кулаговской, определяется не отдельными яркими точками притяжения, а системным характером всего регионального предложения.

«Привлекательность Ставрополья — в сочетании природно-климатических возможностей, развитого аграрного сектора и системной государственной поддержки. Регион постепенно уходит от точечных развлечений и формирует полноценную туристскую экосистему, где гастрономия, производство и традиции складываются в экономику впечатлений», — подчеркивает эксперт.



Отдельным и стремительно развивающимся направлением становится энотуризм. Ставропольские винодельни, регулярно удостаивающиеся наград на федеральных конкурсах, сформировали самостоятельный культурно-гастрономический пласт и планомерно наращивают аудиторию ценителей винных маршрутов.

Наглядным примером нишевой проработки служит буйволиная ферма в Александровском округе — объект, открытый в последние годы и уже вошедший в число заметных точек притяжения региона. Гостям здесь предлагают полный цикл впечатлений: от экскурсии по производственным площадкам до дегустации джелато, приготовленного из высокожирного буйволиного молока. По мнению госпожи Кулаговской, подобный подход позволяет создавать продукты с высокой добавленной стоимостью и укреплять неповторимость регионального туристского портфеля.

Существенную роль в развитии инфраструктуры играет институциональная поддержка. Федеральная грантовая программа «Агротуризм» открывает фермерам возможности для благоустройства территорий, строительства объектов размещения и расширения спектра услуг.

«Это способствует увеличению продолжительности туров и переходу от однодневных визитов к полноценному отдыху», — отмечает представитель СКФУ.



В дальнейшем эксперты связывают рост сегмента с диверсификацией маршрутной сетки: акцент предполагается сделать на этнокультурной составляющей и вовлечении туристов в сезонные аграрные циклы. Такая стратегия, по оценке специалистов, позволит не только углубить самобытность ставропольского туристского продукта, но и обеспечить устойчивое масштабирование направления в долгосрочной перспективе.

Станислав Маслаков