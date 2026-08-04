Два кредитора требуют банкротства аксайской компании, ремонтирующей дороги Ростова

Аксайское дорожно-строительное предприятие ООО «Дорстрой», прежде выступавшее подрядчиком при благоустройстве улично-дорожной сети Ростова-на-Дону, рискует быть признано финансово несостоятельным. Сведения о готовящемся судебном обращении размещены на официальном портале раскрытия корпоративной информации «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инициатором процедуры выступает Северо-Кавказский завод металлоконструкций, намеренный подать соответствующее заявление в арбитраж. Это не первая подобная угроза в адрес компании: ещё в мае 2026 года аналогичные претензии публично обозначило московское юридическое лицо ООО «Дельта». Параллельно с начала августа 2026 года с «Дорстроем» были досрочно прекращены семь договоров финансовой аренды — лизинговых соглашений на технику и оборудование.

По данным информационно-аналитической системы СПАРК, предприятие зарегистрировано в городе Аксае Ростовской области в 2007 году. Профильное направление деятельности — возведение и реконструкция автомобильных трасс и магистралей. Организацию возглавляет Александр Пашкевич, конечным владельцем бизнеса значится Даниил Рожков. По итогам 2025 года оборот фирмы достиг 5,9 млрд руб., чистая прибыль зафиксирована на уровне 59,4 млн руб.

В портфель реализованных проектов «Дорстроя» входят работы на двух значимых городских артериях донской столицы. На улице Большой Садовой компания выполняла ремонтные работы стоимостью 33,7 млн руб., тогда как реконструкция участка улицы Малиновского — от улицы Доватора до Коммунистического проспекта — обошлась городскому бюджету в 287 млн руб.

Ранее «Дорстрой» фигурировал в деле о картельном сговоре. Согласно материалам дела, «Дорстрой» совместно с ООО «Дорожник» и двумя индивидуальными предпринимателями в период с 2018 по 2023 год предположительно функционировал в рамках картельного сговора. Совокупный объем закупочных процедур, охваченных незаконной координацией, составил 2,2 млрд руб.: в ходе 13 торгов участники соглашения искусственно удерживали ценовые показатели на выгодном для себя уровне.

Схема взаимодействия участников сговора строилась на общей инфраструктуре при подготовке конкурсной документации. Помимо этого, фигуранты дела систематически заключали субподрядные договоры друг с другом, предоставляли взаимные займы, осуществляли товарные поставки и передавали транспортные средства во временное пользование — все это, по версии антимонопольного ведомства, свидетельствовало о скоординированном характере их рыночного поведения.

Станислав Маслаков