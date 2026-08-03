На автозаправочных станциях сетей «АТАН» и «ТЭС» в Севастополе возобновят свободную продажу всех видов топлива. На АЗС снова будут доступны бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

При этом стоимость бензина марки АИ-92 на заправках «АТАН» и «ТЭС» снизят и зафиксируют на уровне не выше 100 руб. за литр.

Для предотвращения искусственного дефицита сохранится ограничение на отпуск топлива. На одну машину будут отпускать до 20 литров.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, действующая мера необходима для сохранения наличия топлива на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок.

Напомним, утром 4 июня губернатор сообщал о приостановке свободной продажи топлива в городе. Причиной стало то, что накануне ночью бензовозы не смогли попасть в Севастополь. Тогда было разрешено покупать не более 20 литров по ранее приобретенным талонам, а на каждой АЗС дежурили должностные лица, проверявшие номера машин.

Глава города также отмечал, что коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В правительстве провели оптимизацию использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на департамент. Тогда же департамент цифрового развития начал разрабатывать систему учета и продажи топлива на городских АЗС для упорядочения доступа и снижения ажиотажа.

Добавим, что в конце мая ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 — не более 20 литров в одни руки раз в сутки и запрет на заправку в канистры — уже вводились в Крыму из-за проблем с логистикой. На стабилизацию ситуации, по оценкам властей, требовалось около месяца.

Мария Удовик