На Дону в ДТП с мусоровозом погиб водитель «Нивы»

При столкновении мусоровоза «МАЗ» с «Нивой» в ст. Красноярской Цимлянского района погиб 46-летний водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика «МАЗ» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада-2121».

Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия, еще двое пассажиров легковушки 23 и 19 лет доставлены в больницу Волгодонска.

Наталья Белоштейн