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В КЧР построят психоневрологический интернат на площади 12 тысяч квадратных метров

В Карачаево-Черкесии построят дом социального обслуживания для взрослых с ментальными нарушениями. Об этом сообщает глава республики Рашид Темрезов.

Современный комплекс площадью более 12 тыс. кв. м будет включать корпус на 100 мест с жилыми комнатами, медицинскими кабинетами, помещениями для реабилитации и творческими мастерскими, а также благоустроенную территорию.

Учреждение позволит жителям республики получать круглосуточную помощь, уход и реабилитацию в родном регионе.

Наталья Белоштейн

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