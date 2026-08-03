В КЧР построят психоневрологический интернат на площади 12 тысяч квадратных метров

В Карачаево-Черкесии построят дом социального обслуживания для взрослых с ментальными нарушениями. Об этом сообщает глава республики Рашид Темрезов.

Современный комплекс площадью более 12 тыс. кв. м будет включать корпус на 100 мест с жилыми комнатами, медицинскими кабинетами, помещениями для реабилитации и творческими мастерскими, а также благоустроенную территорию.

Учреждение позволит жителям республики получать круглосуточную помощь, уход и реабилитацию в родном регионе.

Наталья Белоштейн