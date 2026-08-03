Власти Севастополя выделили 17,6 млн рублей на сдерживание цен на хлеб
Правительство Севастополя приняло решение выделить 17,6 млн руб. на сохранение стоимости социальных сортов хлеба. Средства направят предприятию «Царь Хлеб», благодаря чему цены на хлеб «Формовой» и «Дарницкий» сохранятся на прежнем уровне — 20 руб. Соответствующее решение приняли на заседании городского правительства.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Региональные власти сообщили, что предприятие получит бюджетную поддержку для компенсации затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба. По их данным, благодаря этой мере стоимость продукции остается неизменной уже на протяжении пяти лет.
Власти пояснили, что сохранение действующей цены требует дополнительного финансирования из-за роста затрат производителей. В частности, увеличиваются расходы на логистику, повышается себестоимость выпуска продукции, а также растут производственные издержки хлебозавода. В связи с этим было принято решение продолжить бюджетную поддержку предприятия.
В правительстве отметили, что выделенные средства позволят сохранить доступную стоимость социальных сортов хлеба для жителей города. Там также указали, что программа поддержки хлебопекарных предприятий действует в Севастополе на постоянной основе и финансируется из городского бюджета. По информации властей, регион входит в число немногих субъектов, где подобный механизм поддержки производителей хлеба сохраняется на постоянной основе.
Бюджетные средства получит предприятие «Царь Хлеб», которое выпускает социальные сорта хлеба «Формовой» и «Дарницкий». После перечисления финансирования стоимость этой продукции останется на уровне 20 руб. за единицу.
Социальные сорта хлеба реализуют через фирменную торговую сеть предприятия. По информации городских властей, приобрести продукцию можно в фирменных магазинах и павильонах «Царь Хлеб», расположенных во всех районах Севастополя.