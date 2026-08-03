На Ставрополье 51% молодых предпринимателей готовы развить бизнес в ближайшие годы

Более 51% молодых предпринимателей готовы развивать и расширять бизнес на Ставрополье в ближайшие 3-5 лет. По этому показателю Ставропольский край вошел в топ-25 индекса привлекательности регионов для молодежи по итогам 2025 года. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Для достижения показателя в крае создан центр развития технологического предпринимательства. В 2026 году его специалисты сопроводили более 90 проектов, из которых 73 стали победителями федеральных грантовых программ. Это в 2,5 раза больше год к году.

Антон Доронин добавил, что в 2026 году более 10 проектов подали заявки на участие с общим объемом финансирования более 70 млн руб.

Наталья Белоштейн