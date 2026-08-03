Глава СКР взял на контроль ситуацию с аварийной школой в Новочеркасске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с условиями обучения несовершеннолетних в одной из школ Новочеркасска, признанной аварийной в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В информационный центр СКР обратились родители учеников и сотрудники образовательного учреждения. Они сообщили, что школа, построенная в 1937 году, давно требует серьезного ремонта. Однако сроки проведения необходимых работ неоднократно переносились, а ощутимых подвижек в решении проблемы так и не произошло.

Ситуация усугубляется тем, что в 2026 году принято решение о реорганизации учебного заведения путем слияния с другой школой. По мнению заявителей, это приведет к дальнейшему ухудшению условий образовательного процесса — от увеличения наполняемости классов до сложностей с логистикой и организацией учебного времени.

Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли желаемого результата.

В СУ СК России по Ростовской области начата процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн