СКЖД перечислила в бюджет Ростовской области 2 млрд рублей

Почти 2 млрд руб. поступило в бюджет Ростовской области от Северо-Кавказской магистрали в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Это второй по величине показатель среди регионов — лидером стал Краснодарский край с суммой свыше 2,5 млрд руб. Отчисления получили также Ставропольский край, Дагестан, Чеченская Республика, «Сириус» и другие территории.

Еще 64,4 млн руб. направлено в государственные внебюджетные фонды.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2026 года вокзалы Северо-Кавказской железной дороги обслужили 14,6 млн пассажиров. Лидером по пассажиропотоку стал вокзальный комплекс Адлера — 2,2 млн человек. На второй позиции — «Ростов-Главный» с 1,8 млн пассажиров.

Наталья Белоштейн