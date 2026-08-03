После атаки по Архипо-Осиповке госпитализирован уже 21 человек

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников в Геленджике. По данным ведомства, госпитализирован 21 человек, среди них трое детей. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее власти Геленджика сообщили, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка пострадали 47 человек, шестеро погибли, в том числе трое детей. Уточненные списки пострадавших продолжают формироваться.

Для оказания помощи в больнице Архипо-Осиповки развернута первичная медицинская помощь. К работе дополнительно привлекли врачей городской больницы Геленджика и сотрудников одного из местных санаториев. Пострадавшие в тяжелом состоянии направляются в медицинские учреждения ближайших городов.

Вячеслав Рыжков