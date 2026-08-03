АККОР Ставрополья предложила отдать часть госзакупок мелким производителям

Председатель Совета АККОР Ставропольского края Сергей Колесников предложил создать механизмы, которые позволят местным производителям молочной продукции участвовать в поставках для учреждений социальной сферы. Об этом он сообщил «Ъ-Кавказ», комментируя ситуацию с падением закупочных цен на сырое молоко и проблемами со сбытом продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По мнению господина Колесникова, часть закупок для школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений могла бы обеспечиваться региональными производителями. Это, считает он, позволило бы сформировать гарантированный рынок сбыта для фермерских хозяйств.

«Нужно создавать механизмы, которые позволят местным производителям поставлять продукцию в школы, детские сады, больницы. Не обязательно полностью закрывать рынок, но хотя бы часть таких поставок должна оставаться за местными производителями. Другого выхода я пока не вижу»,— заявил председатель Совета АККОР.

По его словам, одной лишь организации собственной переработки недостаточно для решения проблем отрасли. Даже если фермеры начнут самостоятельно выпускать сыры, творог или фасованное молоко, продукцию необходимо реализовывать. «Можно переработать молоко, но его еще нужно продать»,— отметил Сергей Колесников.

В качестве одного из направлений развития отрасли глава региональной АККОР также назвал создание небольших перерабатывающих предприятий и сельскохозяйственных кооперативов. По его мнению, фермерские сыроварни и другие ремесленные производства могли бы дополнить существующую систему переработки и снизить зависимость хозяйств от крупных закупщиков.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», фермеры Ставропольского края заявили о снижении закупочных цен на сырое молоко на 20–30% за последние несколько месяцев. По словам производителей, одновременно часть переработчиков стала сокращать объемы закупок, что усилило проблемы со сбытом и поставило небольшие хозяйства перед риском сокращения поголовья.

Подробнее читайте в материале «Молоко вышло из цены».

Роман Лаврухин