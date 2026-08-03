СКЖД перечислила в бюджеты регионов Юга и СКФО 5,6 млрд рублей

Северо-Кавказская железная дорога по итогам первого полугодия 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней более 5,6 млрд руб. налогов и иных обязательных платежей. Такие данные опубликовала пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средства поступили в бюджеты 11 субъектов России и федеральной территории «Сириус», где расположены подразделения, объекты инфраструктуры и производственные предприятия филиала ОАО «РЖД».

Крупнейшим получателем налоговых поступлений стал Краснодарский край, куда направили более 2,5 млрд руб. На втором месте оказалась Ростовская область, получившая около 2 млрд руб. Вместе эти два региона аккумулировали почти 4,5 млрд руб., или около 80% всех перечислений Северо-Кавказской железной дороги за шесть месяцев. В Ставропольский край поступило 334,7 млн руб., в Дагестан — 258,6 млн руб., в Чечню — 150,3 млн руб. Еще 106,7 млн руб. перечислили в бюджет федеральной территории «Сириус». Кабардино-Балкария получила 68,8 млн руб., Калмыкия — 35 млн руб., Северная Осетия — 34,1 млн руб., Адыгея — 33,9 млн руб., Карачаево-Черкесия — 5,2 млн руб., Ингушетия — 4,2 млн руб. Кроме того, во внебюджетные государственные фонды за январь—июнь магистраль перечислила 64,4 млн руб.

Налоговые платежи Северо-Кавказской железной дороги традиционно формируются за счет деятельности предприятий железнодорожного транспорта на территории обслуживания филиала. Магистраль обеспечивает перевозки в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, обслуживает основные экспортные направления к портам Азово-Черноморского бассейна, а также пассажирское сообщение с курортами Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья и регионами Северного Кавказа. Размер налоговых поступлений напрямую зависит от объемов перевозок, фонда оплаты труда, имущественного комплекса и финансовых результатов работы подразделений дороги.

Публикация данных о налоговых перечислениях стала частью традиционной отчетности филиалов ОАО «РЖД». Аналогичные сообщения в последние недели распространили и другие железные дороги холдинга. Так, Свердловская железная дорога сообщила о перечислении 7,1 млрд руб. налогов за первое полугодие, что на 12% больше показателя годичной давности.

Станислав Маслаков