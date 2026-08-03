Ставропольские фермеры сообщили о росте цен на молочную продукцию при удешевлении сырья

Сельхозпроизводители Ставропольского края заявили, что не видят связи между снижением закупочных цен на сырое молоко и стоимостью молочной продукции в рознице. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили представители фермерских хозяйств и отраслевых объединений. По их словам, за последние несколько месяцев закупочные цены на молоко снизились на 20–30%, однако цены на готовую продукцию в магазинах продолжают расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Председатель Совета АККОР Ставропольского края Сергей Колесников рассказал «Ъ-Кавказ», что еще в начале года переработчики говорили о дефиците сырья и призывали хозяйства увеличивать производство, тогда как сейчас закупочные цены заметно снизились, а часть производителей столкнулась с проблемами реализации молока.

«Не было молока, его не хватало, а потом вдруг его стало слишком много. Так не бывает. Если переработчик получает все более дешевое сырье, почему тогда молочные продукты на полках не дешевеют? Мы ведь этого не видим»,— сказал господин Колесников.

По его словам, окончательного объяснения происходящему у производителей пока нет. Среди обсуждаемых версий — изменение структуры переработки, использование более дешевого сырья и другие процессы на рынке. При этом, подчеркнул председатель Совета АККОР, без подтвержденных данных обвинять кого-либо в сложившейся ситуации нельзя. «Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет подтвержденной информации. Но вопросы, конечно, возникают»,— отметил он.

Руководитель КФХ Евгений Прасолов также сообщил «Ъ-Кавказ», что закупщики объясняют снижение закупочных цен ухудшением спроса на продукцию переработчиков, прежде всего сыры, выпускаемые предприятиями Адыгеи. По его словам, именно этим переработчики объясняют сокращение объемов закупок сырого молока.

«Говорят, что сыры на Черноморском побережье сейчас продаются хуже, поэтому переработка просела. Получается, молоко им уже не нужно в прежних объемах»,— рассказал фермер. Вместе с тем, по его словам, эта версия не объясняет ситуацию с розничными ценами. «В магазине молоко дешевле не стало. Наоборот, цены растут. А закупочная цена провалилась больше чем на десять рублей буквально за три-четыре месяца»,— отметил господин Прасолов.

Среди других возможных причин изменения рыночной конъюнктуры производители называют закрытие части небольших перерабатывающих предприятий, использование сухого молока и влияние поставок более дешевой продукции. Руководитель КФХ «Толокнево» Сергей Толокнев рассказал «Ъ-Кавказ», что участники рынка также обсуждают увеличение предложения более дешевого сырья, в том числе поставки из Белоруссии. При этом собеседники «Ъ-Кавказ» подчеркивают, что ни одна из этих версий пока не получила официального подтверждения.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», за последние несколько месяцев закупочные цены на сырое молоко в Ставропольском крае, по оценкам производителей, снизились на 20–30%. В отдельных хозяйствах стоимость реализации сократилась с 39 до 30 руб. за литр, с 52 до 38 руб., а небольшие фермерские хозяйства сообщают о закупочных ценах на уровне 24–25 руб. за литр.

Подробнее читайте в материале «Молоко вышло из цены».

Роман Лаврухин