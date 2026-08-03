Ставропольская чиновница лишилась квартиры из-за 4 млн рублей подозрительного дохода

Судебные приставы Ставропольского края добились полного погашения задолженности в размере 4,3 млн руб. от семьи госслужащей из Александровского округа, чьё жильё оказалось под арестом после того, как ни она, ни её супруг не сумели объяснить происхождение средств на своих счетах, сообщили в ГУФССП по краю.

Семья государственной служащей из Александровского округа Ставрополья рассталась с 4,3 млн руб. и едва не потеряла квартиру — все это стало следствием проверки имущественных деклараций, выявившей доходы невыясненного происхождения.

В ходе анализа обязательных справок о доходах, расходах и имуществе ревизоры установили, что на банковские счета супружеской пары регулярно поступали суммы, существенно превышавшие их совокупный официальный заработок за отчетный год и два предшествующих периода. Ни чиновница, ни её муж не смогли предоставить суду убедительных объяснений относительно источников этих поступлений. По итогам разбирательства судебная инстанция постановила обратить спорные средства в доход государства — речь шла о 4,3 млн руб., сообщили в ГУФССП по краю.

Когда исполнительное производство было запущено, должники проигнорировали пятидневный срок добровольного погашения. В ответ на это судебные приставы наложили арест на одну из квартир семьи и направили объект недвижимости на оценку для последующей продажи. Перспектива реального лишения жилья возымела действие: супруги в полном объеме рассчитались с основным долгом, а кроме того, уплатили исполнительский сбор в размере 284 тыс. руб. После закрытия всех обязательств арест с квартиры был снят.

Региональное управление ФССП воспользовалось случаем, чтобы напомнить гражданам о механизме принудительного взыскания: если задолженность остается непогашенной на протяжении десяти дней с момента ареста имущества, оно передается специализированной структуре для реализации на торгах. Вместе с тем законодательство сохраняет за должником право выкупить арестованную собственность вплоть до завершения процедуры продажи — при условии полного погашения долговых обязательств.

Станислав Маслаков