Крым и Кубань попали в топ упоминаемых в отчетах Минобороны РФ по атакам БПЛА регионов

С начала 2026 года силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 54 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 52 регионов России. Такие данные следуют из ежедневных сводок Минобороны РФ, проанализированных «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем за семь месяцев текущего года российские силы ПВО сбивали около 7 тыс. беспилотников в месяц. Наибольшее число уничтоженных БПЛА пришлось на июнь — 11,9 тыс., а также на июль — 13,2 тыс.

По расчетам «Ъ», среднесуточный показатель уничтоженных беспилотников составил 262 аппарата. Если в январе средства ПВО перехватывали в среднем 118 БПЛА в сутки, то к июлю этот показатель вырос более чем втрое — до 425.

Самыми масштабными стали атаки в ночь на 26 июня, когда было уничтожено 660 беспилотников над территориями 13 регионов, в ночь на 24 июля — 571 БПЛА над 16 регионами, а также в ночь на 17 мая — 556 аппаратов над 15 регионами.

Наиболее часто в сводках Минобороны упоминались Белгородская область (518 сообщений), Курская (480), Брянская (430) области и Республика Крым (383). В первую десятку регионов по числу упоминаний также вошли Краснодарский край, Калужская, Ростовская, Тульская и Орловская области, а также Московский регион.

География атак в течение года расширилась. Если в январе в сводках фигурировали 36 регионов, то в июле их число увеличилось до 44. При этом количество упоминаний Московского региона выросло более чем втрое — с 13 в январе до 47 в июле. Кроме того, более 500 раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.