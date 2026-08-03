Крым и Кубань попали в топ упоминаемых в отчетах Минобороны РФ по атакам БПЛА регионов
С начала 2026 года силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 54 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 52 регионов России. Такие данные следуют из ежедневных сводок Минобороны РФ, проанализированных «Ъ».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В среднем за семь месяцев текущего года российские силы ПВО сбивали около 7 тыс. беспилотников в месяц. Наибольшее число уничтоженных БПЛА пришлось на июнь — 11,9 тыс., а также на июль — 13,2 тыс.
По расчетам «Ъ», среднесуточный показатель уничтоженных беспилотников составил 262 аппарата. Если в январе средства ПВО перехватывали в среднем 118 БПЛА в сутки, то к июлю этот показатель вырос более чем втрое — до 425.
Самыми масштабными стали атаки в ночь на 26 июня, когда было уничтожено 660 беспилотников над территориями 13 регионов, в ночь на 24 июля — 571 БПЛА над 16 регионами, а также в ночь на 17 мая — 556 аппаратов над 15 регионами.
Наиболее часто в сводках Минобороны упоминались Белгородская область (518 сообщений), Курская (480), Брянская (430) области и Республика Крым (383). В первую десятку регионов по числу упоминаний также вошли Краснодарский край, Калужская, Ростовская, Тульская и Орловская области, а также Московский регион.
География атак в течение года расширилась. Если в январе в сводках фигурировали 36 регионов, то в июле их число увеличилось до 44. При этом количество упоминаний Московского региона выросло более чем втрое — с 13 в январе до 47 в июле. Кроме того, более 500 раз Минобороны сообщало об уничтожении беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.