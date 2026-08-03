Ставропольский край обеспечивает треть российского рынка продовольствия и напитков

Ставропольский край формирует около трети совокупного российского объема выпуска продовольственных товаров и напитков — регион не только полностью удовлетворяет внутренние потребности, но и существенно превышает нормативные показатели по ряду ключевых категорий, написал министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пищевая и перерабатывающая промышленность Ставрополья сегодня представляет собой один из наиболее развитых агропромышленных кластеров страны. Отрасль объединяет свыше 750 производственных площадок, работающих в рамках 38 направлений экономической деятельности.

Край полностью закрывает региональный спрос по базовым категориям продовольствия, фактически выпуская продукцию сверх рекомендованных нормативов потребления. Так, производство растительного масла превышает норму почти в три раза — в 2,9 раза. Выпуск мяса и субпродуктов, а также хлебобулочных изделий, круп, макаронной продукции и муки опережает нормативные значения в 1,8 раза. Сливочное масло производится с превышением показателя в 1,3 раза.

На общенациональном рынке ставропольские товары занимают весомые позиции сразу в нескольких сегментах. Наиболее значительная доля приходится на минеральную воду — 6,9% от совокупного российского производства. Мясо птицы формирует 5,6% общестранового выпуска, мясные полуфабрикаты — 5,2%. Доля региона в производстве мяса и субпродуктов, а также муки составляет по 3,5%, макаронных изделий — 3,3%, круп — 2%, безалкогольных напитков — 1,6%.

По итогам первого полугодия 2026 года предприятия края реализовали продукцию на общую сумму 82,5 млрд руб.

Как отметил Антон Доронин, региональные производители располагают значительным потенциалом для дальнейшего наращивания мощностей. «Ставрополье кормит всю Россию. Видим, что производители имеют большой потенциал для роста. Со своей стороны стараемся обращать внимание на все запросы и остаёмся на связи с местным бизнесом», — подчеркнул он.

Станислав Маслаков