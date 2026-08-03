Сельхозпроизводители Ставрополья сообщили об отказах переработчиков принимать молоко

Переработчики в Ставропольском крае начали отказываться принимать молоко у части производителей, сообщил «Ъ-Кавказ» председатель Совета АККОР региона Сергей Колесников. По его словам, проблема возникла на фоне снижения закупочных цен на сырье и затронула прежде всего небольшие хозяйства и владельцев личных подсобных хозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Сегодня проблема даже не столько в низкой цене, сколько в том, что переработчики просто перестают забирать молоко. Говорят, что машина сломалась, водитель заболел, мощности заняты. Причины разные, но итог один — молоко не забирают»,— рассказал господин Колесников.

По его словам, если еще в начале года переработчики говорили о дефиците сырья и призывали хозяйства увеличивать производство, то сейчас ситуация изменилась. Отсутствие стабильного сбыта вынуждает некоторых производителей задумываться о сокращении поголовья.

«Люди звонят и говорят: "Все, будем вырезать поголовье". А ведь на создание хорошего стада уходят годы. Ферму можно вырезать за один день, а восстановить ее потом — это пять—восемь лет работы»,— отметил председатель Совета АККОР.

О проблемах со сбытом «Ъ-Кавказ» сообщили и сами фермеры. Руководитель КФХ Евгений Прасолов рассказал, что закупщики объясняют сокращение объемов приемки снижением спроса на продукцию переработчиков. По его словам, еще несколько месяцев назад хозяйство реализовывало молоко по 39 руб. за литр, а сейчас — примерно по 30 руб. Одновременно выросли затраты на производство, что еще больше осложнило положение производителей.

Глава КФХ Виталий Подопригора также рассказал «Ъ-Кавказ», что сегодня сдает молоко по 24–25 руб. за литр. По его словам, при таком уровне закупочных цен и отсутствии гарантированного сбыта небольшие хозяйства фактически работают без прибыли. Фермер отметил, что часть производителей уже рассматривает возможность полностью отказаться от молочного животноводства, поскольку восстановить рентабельность в нынешних условиях становится все сложнее.

По словам господина Колесникова, наиболее устойчиво себя чувствуют хозяйства, которые работают с переработчиками по долгосрочным договорам. Он считает, что именно развитие долгосрочных отношений между производителями и переработчиками позволило бы сгладить подобные кризисные ситуации и обеспечить фермерам гарантированный сбыт продукции.

Подорбнее читайте в материале «Молоко вышло из цены».

Роман Лаврухин