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Число погибших при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке выросло до 6

Число погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до шести человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его данным, количество пострадавших достигло около 40 человек. Семнадцать человек были доставлены в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывается необходимая помощь.

Глава региона заявил, что произошедшее стало результатом удара по гражданскому населению. Власти Краснодарского края окажут поддержку пострадавшим и семьям погибших.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы, организована координация действий экстренных ведомств.

Вячеслав Рыжков

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