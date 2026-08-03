В Курской области зафиксирован дефицит комбинированной детской вакцины

Минздрав Курской области подтвердил дефицит вакцины «Пентаксим», которая используется для профилактики опасных детских заболеваний, а именно дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инвазивной инфекции. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе еженедельного совещания, жители региона пожаловались ему на это в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Представители минздрава уточнили, что направили в федеральное ведомство письмо с просьбой о внеочередной поставке. Также там предложили использовать вместо «Пентаксима» трехвалентную вакцину, которая в первую очередь используется для профилактики трех разных штаммов гриппа.

Губернатор попросил держать ситуацию на особом контроле и сообщать ему о ходе решения проблемы. Также он выразил готовность при необходимости провести переговоры с федеральным центром.

В 2024 году в Курской области начался кризис с поставкой льготных лекарств. В августе 2025 года Александр Хинштейн поручил минздраву региона проверить работу отвечающей за это «Курской фармации», но к октябрю контрольные мероприятия так и не провели. За это губернатор раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, которая покинула пост после того, как выяснилось, что глава предприятия предпринимал попытки затянуть проверку и скрыть документы.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», уже к марту 2026-го в государственную аптечную сеть АО «Курская фармация» были поставлены лекарства на 1,8 млрд руб.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего руководителя «Курской фармации» Игоря Осипова. В январе «Ъ-Черноземье» сообщал о нарушениях в деятельности курских государственных аптек: бывшие руководители предприятия выдавали ему займы как физические лица. При этом процентная ставка по отдельным договорам достигала 90% годовых. Уточнялось, что Игорь Осипов также сдавал компании в лизинг собственный автомобиль. А само общество со 100% государственным участием накопило убыток, который перекрыл уставный капитал.

Алина Морозова