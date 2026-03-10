«Курской фармации» поставлено лекарств на 1,8 млрд рублей

В государственную аптечную сеть АО «Курская фармация» поставлены лекарственные препараты на сумму 1,8 млрд руб. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. Поставки организованы после смены руководства предприятия, произошедшей на фоне нарушений в работе прежней администрации.

Как уточнил губернатор, обращения граждан, связанные с обеспечением лекарствами, отрабатываются вручную. Параллельно ведется подготовка к запуску электронного сервиса, который позволит жителям региона отслеживать поступление препаратов. На совещании облправительства сегодня, 10 марта, чиновники отчитались, что система начнет работать к лету.

В январе стало известно о нарушениях в деятельности госаптек: бывшие руководители предприятия выдавали ему займы как физические лица. При этом процентная ставка по отдельным договорам достигала 90% годовых. Более того, бывший генеральный директор АО «Курская фармация» Игорь Осипов сдавал компании в лизинг собственный автомобиль. А само общество со 100% государственным участием накопило убыток, который по величине перекрыл уставный резервный капитал. В результате у аптечной сети, по словам главы региона, возник дефицит средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Кроме того, в 2024–2025 годах АО «Курская фармация» заключило 16 договоров аренды нежилых помещений с единственным поставщиком. Эти сделки не согласовывались с советом директоров, представляющим интересы государства, и проводились без конкурсных процедур. Закупка лекарственных препаратов также осуществлялась без проведения конкурсов — путем сбора коммерческих предложений. По данным региональных властей, цены на часть препаратов превышали среднерыночные.

Материалы проверки губернатор поручил направить в прокуратуру и правоохранительные органы для правовой оценки. По его мнению, выявленные обстоятельства могут объяснять перебои с поставками лекарств для льготных категорий граждан.

Проверку деятельности предприятия губернатор поручил провести в августе. Однако к середине октября региональный минздрав это распоряжение не исполнил. В результате глава области раскритиковал руководителя ведомства Екатерину Письменную. Позднее ее сменила Светлана Ермолова.

В начале декабря новый министр сообщила, что руководство АО «Курская фармация» не предоставляет необходимые документы, что затягивает проведение проверки. Заместитель губернатора Александр Чепик тогда заявил, что директор сети аптек не допустил сотрудников областного министерства финансов на предприятие и препятствовал их общению с работниками.

По данным Rusprofile, АО «Курская фармация» зарегистрировано в 2003 году в Курске и работает как сеть аптек. Учредителем выступает Курская область. Выручка компании по итогам 2024 года составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

Анна Швечикова