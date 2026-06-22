В отношении экс-главы «Курской фармации» возбудили дело о превышении полномочий

На минувшей неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего руководителя АО «Курская фармация» Игоря Осипова. Об этом на оперативном совещании 22 июня рассказал губернатор Александр Хинштейн. Более подробной информации о сути уголовного дела господин Хинштейн не озвучил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Игорь Осипов возглавлял организацию с мая 2023-го по декабрь 2025 года. Уголовное дело в его отношении возбудили по материалам, предоставленным правительством Курской области и полученным по результатам ранее проведенных проверок. По словам Александра Хинштейна, он рассчитывает, что «в ходе расследования на многие вопросы будут получены ответы».

«В целом это еще один пример того, что борьба за наведение порядка и за чистоту рядов в органах власти Курской области продолжается и прекращаться не будет. Надеюсь, что для кого-то это станет серьезным уроком, а для кого-то — послужит серьезным профилактическим сдерживающим фактором»,— подчеркнул глава региона.

В январе стало известно о нарушениях в деятельности курских государственных аптек: бывшие руководители предприятия выдавали ему займы как физические лица. При этом процентная ставка по отдельным договорам достигала 90% годовых. Бывший генеральный директор АО «Курская фармация» Игорь Осипов также сдавал компании в лизинг собственный автомобиль. А само общество со 100% государственным участием накопило убыток, который по величине перекрыл уставный резервный капитал.

Кризис с льготными лекарствами начался в регионе в 2024 году. В августе 2025 года господин Хинштейн поручил минздраву региона проверить работу «Курской фармации», но к октябрю этого так и не произошло. За это губернатор раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, которая покинула пост после того, как выяснилось, что глава предприятия предпринимал попытки затянуть проверку и скрыть документы. Как сообщал «Ъ-Черноземье», уже к марту 2026-го в государственную аптечную сеть АО «Курская фармация» были поставлены лекарственные препараты на сумму 1,8 млрд руб.

Денис Данилов