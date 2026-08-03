Назван топ-10 стран у туристов из Краснодарского края

В 2026 году российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Путешественники из Краснодарского края с начала года посетили чуть более 140 стран. Топ-3 самых популярных направлений у жителей региона, по данным оператора, составляют Абхазия, Турция, Казахстан. Ниже в списке — страны СНГ: Грузия, Армения, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, а также Китай и Египет.

При этом интерес к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост по всей стране. Наибольшей популярностью у россиян пользуются острова Африки и Азии, где число абонентов год к году увеличилось на 15 и 7% соответственно. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал на 90%, в Доминикану — на 33%.

Наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объем передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически»,— рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.

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