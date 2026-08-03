В Егорлыкской выставили на торги здание бывшего детсада за 5,3 млн рублей

В станице Егорлыкской Ростовской области на торги выставили муниципальное здание, в котором прежде располагались детские сады №33 и №29. Информация опубликована на сайте ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объект был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая площадь здания составляет 228,5 кв. м. В состав лота включены три дополнительных помещения — кухня, прачечная и котельная площадью 63,3 кв. м, а также спортзал площадью 66,3 кв. м.

Начальная стоимость лота установлена в размере 5,3 млн руб. Прием заявок начнется 3 августа и завершится 24 августа. Торги запланированы на 27 августа.

Константин Соловьев